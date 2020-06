Sassuolo, De Zerbi ha deciso: avanti insieme. Accetterà la proposta di rinnovo

Dopo lunghe giornate di riflessione, alla fine, Roberto De Zerbi avrebbe preso la sua decisione finale sul percorso in nero-verde. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, l'allenatore del Sassuolo è orientato ad accettare la proposta di rinnovo contrattuale che gli è stata fatta pervenire dal club emiliano, optando per proseguire in un sodalizio che parrebbe aver trovato adesso anche le condizioni giuste per un nuovo periodo assieme.