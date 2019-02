© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha così commentato il pari interno dei nero-verdi contro la SPAL: "Non ho rivoluzionato la formazione a causa di domenica scorsa, ma perché tanti, vedi Duncan, Lirola, Locatelli e Magnani, hanno tirato la carretta per tanto ed era giusto utilizzare gli altri che godono anche loro della mia fiducia. Ho fatto i complimenti ai miei: bene per idee, coraggio e spirito il primo tempo, nel secondo tempo abbiamo un po' abbassato il livello ma abbiamo preso gol su calcio piazzato. Questi determinano tanto, soprattutto nelle partite tra squadre che si equivalgono. Il rigore andrebbe visto e rivisto, e comunque non avremmo tutti la stessa opinione. Peluso? Sta facendo bene e si è conquistato tutto ciò", le sue parole a Radio Rai.