Sassuolo, De Zerbi: "Il mio calcio? Divertimento e serietà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa un'anteprima dell'intervista che il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha concesso ai microfoni di DAZN: "La mia visione del calcio è tanto divertimento e tanta serietà. I bambini quando vanno a giocare al parco si divertono da matti, ma fanno le cose serie, senza cazzeggiare: così deve essere per i grandi. Un giocatore deve sentirsi forte, deve sentire la fiducia, deve sentire che se sbaglia la responsabilità è mia perché glielo chiedo io. L'errore fa parte del gioco, lo dico sempre: chi sbaglia di più è l'allenatore. Un mio giocatore non deve aver paura di sbagliare, altrimenti non si può sentire forte per fare quello che gli chiedo di fare".