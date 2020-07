Sassuolo, De Zerbi imita Luis Enrique: "Non sono pronto a essere schiavo del risultato"

vedi letture

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato a Il Corriere della Sera. "Lavoriamo tutti per il risultato e siamo valutati per quello. Ma non sono ancora pronto a essere schiavo del risultato, a scendere al compromesso della non lealtà o usare dei mezzucci per arrivarci. Per una partita può capitare, ma se hai a disposizione una squadra di qualità non puoi passare da altro che non sia una organizzazione e un gioco. Così facendo i calciatori si divertono di più: contro la Juventus si sono divertiti".