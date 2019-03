Sassuolo, De Zerbi: "In settimana non ci siamo allenati come dovevamo"

Fonte: Tuttosassuolocalcio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha commentato in conferenza stampa la sconfitta odierna con la Sampdoria: "Dico oggi quello che ho detto la settimana scorsa, sarò felice quando avremo continuità nell'atteggiamento mentale. Ancora non ci siamo riusciti e mi prendo anche io questa responsabilità. Fin quando alterneremo prestazioni di cattiveria e sacrificio a prestazioni di questo tipo, allora non sarò contento a pieno nemmeno quando faremo bene, perché caschiamo sempre quando dobbiamo fare il salto di qualità. Questa è una cosa che parte dalla settimana, non ci siamo allenati come dovevamo. Conosco bene i miei giocatori, non so mai dove sia la fregatura con loro... L'avevo detto la settimana scorsa, dopo due partite del livello di quelle contro Milan e Napoli non puoi presentarti così. A livello tattico la partita di oggi è stata identica a quella fatta a Genova con la Samp, così come quella della Samp, a vederle sono state partite opposte. Abbiamo perso tanti palloni, sbagliato tantissimo, forse ancora più che con l'Atalanta. L'aspetto tattico, fisico e tecnico è importante, ma quello determinante in tutto è la fame, l'atteggiamento, la cattiveria. E questa squadra ce l'ha".

Sulla classifica: "Abbiamo 32 punti e non siamo salvi, lo ripeto da settimane e credo lo sappiano anche i giocatori, perché se mi accorgessi che non l'hanno capito non giocherebbero. Io a Sassuolo sto benissimo, ma siccome metto al primo posto il lavoro, trascurando il resto, chi lavora con me deve fare uguale. Se qualcuno non lo fa non gioca, ma non c'è nessuno che non lo faccia perché ho nello spogliatoio ragazzi fantastici”.

Su Di Francesco: “Oggi credo che nessuno abbia fatto la partita migliore, nel secondo tempo ci siamo messi a quattro, è cambiato poco o niente, Di Francesco rientrava dopo tanto, ha convissuto con la pubalgia, non è al 100%, può fare di più, ha giocato in quel ruolo anche all'andata e ha fatto meglio di oggi”.