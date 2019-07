Sassuolo, De Zerbi: "Inizio di campionato impegnativo e insidioso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ai taccuini del sito ufficiale del club neroverde ha così commentato la stesura del calendario 2019/20: "L'inizio di campionato certamente impegnativo e insidioso. L’obiettivo sarà quello di farci trovare pronti fin da subito. Più che commentare il calendario, mi interessa sottolineare che sarà un torneo più difficile e complicato dello scorso anno perché è cresciuto il livello qualitativo delle 20 squadre partecipanti. Noi avremo il vantaggio di aver lavorato già un anno insieme e di aver effettuato qualche innesto di assoluto valore senza stravolgere l’impostazione e la filosofia di gioco della squadra. Per tutti comunque faranno la differenza le motivazioni delle squadre anche in base al momento della stagione in cui si andranno ad affrontare come già dimostrato nello scorso campionato. Se devo soffermarmi su una partita in particolare cito certamente quella del 6 Ottobre che ci vedrà impegnati sul campo del Brescia, la città in cui sono nato. Sarà per me una grande emozione raggiungere lo stadio quel giorno ed entrare sul terreno di gioco".