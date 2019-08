Sassuolo, De Zerbi: "Inter, vedrai le qualità di Sensi. Conte il top per lui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha così parlato a Sky Sport dalla presentazione della squadra: "Abbiamo voglia di migliorarci, sarà come l'anno scorso. Poi è importante adeguarsi alle caratteristiche dei nuovi, mantenendo comunque un'idea precisa. Il confronto con tutti questi grandi allenatore è stimolante. Capire le loro idee, provare ad attuare strategie diverse. E anche se non li incontrassi in campionato, avrei motivo di guardarli".

Sensi all'Inter? "Penso che il ragazzo si troverà bene, e l'Inter conoscerà un ragazzo di qualità. Conte per lui è il massimo: per arrivare alla totale maturazione è uno dei migliori".

La squadra è completa? "No, qualcosa da fare sul mercato ancora c'è. Poi potremo misurare meglio ambizioni e obiettivi ma oggi siamo comunque forti. I giocatori sono quelli che volevo, e chi c'era già è migliorato".

Demiral? "Lo conosciamo bene e si farà spazio nella Juventus".

Politica Sassuolo? "Quella di far bene e migliorarsi, ma anche di far crescere i giovani e accompagnarli verso le squadre che fanno le coppe. Aver portato i vari Sensi, Demiral e Lirola dove sono è un orgoglio. Ma qualcosa dobbiamo fare anche noi, perché abbiamo ambizioni e vogliamo fare meglio. Bisogna comunque essere realisti e stare coi piedi per terra".

Calendario? "Più importante alla fine che all'inizio. Alla partenza ogni partita è difficile, nel finale invece variano a seconda degli obiettivi raggiunti o meno. Ma dipende anche da come vai in campo. Noi possiamo mettere tante squadre in difficoltà. Magari subiamo con le big ma con le altre ce la giochiamo".