Sassuolo, De Zerbi: "Ko ci servirà per diventare grandi. E lo faremo"

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha così parlato a Radio Rai dopo il ko dei nero-verdi contro il Milan: "Di fronte avevamo una squadra che gioca bene e ha giocatori forti. Basta pensare ai quattro gol fatti tutti da fuori area: è l'emblema. Qualcosa nel primo tempo l'abbiamo buttato e se fossimo andati avanti sarebbe venuta fuori una partita diversa. La sconfitta mi brucia ma non sono preoccupato, bensì orgoglioso dei nostri ragazzi. Ci può stare una partita non letta bene dopo due mesi di lavoro, tra qualche tempo non sbaglieremo l'interpretazione. Quando si è giovani certe cose condizionano, non ho visto testa e gambe libere. Sono comunque contento. Sappiamo che per diventare grandi però dobbiamo passare per questi momenti. Lo diventeremo ma quando arrivano queste sconfitte, a caldo, sono difficili da digerire e accettare. Se sbagli i passaggi quando vuoi fare la partita prendi i contropiedi. Questo intendevo anche prima: trovando squadre che si difendono basse il rischio lo hai tu quando hai la sfera. E abbiamo corso pericoli da errori in impostazione".