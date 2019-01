Sassuolo, De Zerbi: "L’addio di Boateng non mi ha fatto piacere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In conferenza stampa, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato così dell'addio di Boateng, che è partito in direzione Barcellona in settimana: "L’addio di Boateng non mi ha fatto piacere perché avevamo puntato tanto su di lui per personalità e tipologia di interpretare quel ruolo ma io e la società abbiamo deciso di accontentarlo perché era un’opportunità unica e irripetibile, non avrebbe più avuto una simile opportunità e quindi abbiamo fatto un passo indietro noi e c’è anche da apprezzare la società perché al di là dell’operazione che porta vantaggio di immagine a tutto Sassuolo, però perdiamo un giocatore importante".