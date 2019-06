Sassuolo, De Zerbi l'anno prossimo intende puntare su Raspadori

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giacomo Raspadori potrebbe diventare la nuova stella del Sassuolo. E' ancora presto per dirlo ma il club neroverde intende puntare su di lui, in prima squadra, dopo l'ottima annata con la Primavera. Jack ha realizzato 15 gol in stagione, contribuendo in maniera importante e decisiva alla permanenza in Primavera 1 della formazione giovanile sassolese. Secondo La Gazzetta di Modena, Jack Raspadori, dopo l'esordio in Serie A nel match contro l'Atalanta, farà parte della rosa di mister De Zerbi nella prossima stagione. Quest'anno il giocatore ha partecipato al ritiro di Vipiteno con i neroverdi ma non è riuscito a ritagliarsi uno spazio a causa degli infortuni e delle esigenze della Primavera che non poteva privarsi di lui ma a salvezza conquistata ha avuto l'onore, il piacere e il merito di esordire in prima squadra. L'anno prossimo proverà a conquistarsi un posto in pianta stabile.