Sassuolo, De Zerbi: "L'Atalanta bestia nera? Sta vincendo un po' contro tutti"

L'Atalanta è una bestia nera per il Sassuolo. Roberto De Zerbi, tecnico neroverde, commenta questo in conferenza stampa. "Detta così sembra che l'Atalanta stia vincendo contro il Sassuolo ma sta vincendo un po' con tutti. Hanno una modalità di gioco differente e hanno grandi meriti, hanno un impianto di gioco, hanno un allenatore che più di tutti ha determinato questo exploit di una squadra in Champions che fa quel tipo di partita agli ottavi di finale e bisogna reputarla come una big del nostro campionato".