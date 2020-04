Sassuolo, De Zerbi: "L'Atalanta ha fatto un capolavoro. Noi potremmo fare lo stesso percorso"

vedi letture

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport soffermandosi anche sul "modello" Atalanta: "Noi in futuro come i nerazzurri? L'Atalanta a livello calcistico ha fatto un capolavoro, ha migliorato squadra e la mentalità ed è passata da essere una squadra provinciale a una squadra che disputa i quarti di finale di Champions League. Noi potremmo fare lo stesso percorso, abbiamo tutte le possibilità per farlo, anche se non sarà facile. Io mi sento un privilegiato a far parte del Sassuolo, una società dove c’è un grande spessore umano, dove sia io che i giocatori veniamo coinvolti nelle discussioni".