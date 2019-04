© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Robreto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato dell'Udinese e dell'apporto di Igor Tudor ai prossimi avversari in campionato. "Ha fatto bene anche Nicola, non mi piace parlare solo di Tudor, che comunque sta facendo bene. L'Udinese ha una storia, una tradizione e dei valori, sarà una gara difficile, spero che tutti sappiano cosa ci aspetta domani. Una squadra che vuole vincere, che ha risparmiato qualche giocatore a Roma con la Lazio per farlo giocare contro di noi, un ambiente che si compatterà... Dobbiamo sapere che la partita vale uguale per entrambe le squadre, è determinante per entrambe. Non ci deve essere un approccio diverso solo perché loro hanno cinque punti in meno, perché se perdiamo diventano due, e se Empoli e Bologna vincono, siamo di nuovo in piena lotta".