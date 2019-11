Sassuolo, De Zerbi: "La classifica? Battendo il Brescia saremmo 11°"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, alla vigilia della sfida contro il Bologna, ha parlato dell'importanza della gara: "Le partite valgono sempre tre punti. Ma vogliamo continuare sulla scia di Lecce, abbiamo visto cose positive anche se non è stata la partita migliore della mia gestione, bisogna dare continuità a quel tipo di voglia, stando attenti a non prendere gol su lancio da 40 metri ma quella è la voglia, al di là della classifica che non è bellissima. Ci manca una partita da recuperare e vincendola saremmo all'11° posto e non voglio che la troppa voglia di portare a casa 3 punti ci penalizzi, come nel secondo tempo con la Fiorentina. Deve esserci un mix: la coerenza e la voglia di fare i 3 punti, con coraggio, ignoranza calcistica, con tutte le qualità di questa squadra".

