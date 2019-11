© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, a DAZN dopo il 2-2 contro il Lecce:

"Oggi dovevamo vincere per come abbiamo giocato. Rimane il rammarico per aver creato tanto e per aver preso due gol su due perle degli avversari: sull'1-0 Lapadula con il controllo salta bene anche Romagna. La rete di Toljan dell'1-1 nostro invece è stata bellissima. Siamo sempre passati attraverso il gioco, che mette in mostra le qualità enormi della mia squadra".

Avete preso tanti gol, come si può rimediare?

"Solo con il lavoro si migliora, con l'attenzione dei ragazzi. Altre ricette non le conosco. Non sono pochi i gol subiti, ma anche gli altri ne hanno presi tanti. Con questo non voglio dire che non dobbiamo migliorare, anzi, dobbiamo farlo. Ma l'importante è che la squadra si identifichi con un'idea e oggi è stata lampante. Obiang l'ho messo dietro perché il Lecce aveva messo due attaccanti e Kyriakopoulos non ne aveva più. Abbiamo avuto subito la superiorità numerica in quella zona. Da tanto che non giocava lui con Locatelli: possono ancora migliorare tanto perché hanno qualità".