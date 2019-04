© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di lunedì con la Fiorentina, ha commentato così i rumors sull'interesse della Lazio: "Adesso dobbiamo stare concentrati sulla cose serie, e questa non è una cosa seria, almeno per adesso. Dobbiamo pensare alla salvezza".