Sassuolo, De Zerbi: "Locatelli è un titolare. Marlon è già a disposizione"

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato della sua rosa alla vigilia della gara contro il Cagliari di domani. Questo quanto riportato da TuttoSassuoloCalcio.com. "A centrocampo ho ampia scelta, ho giocatori diversi ma di elevata qualità. Se prendo i due play, Magnanelli e Locatelli, hanno anni di differenza, uno è superiore in una cosa, l'altro in un'altra, ad esempio. Locatelli è un titolare, è arrivato in ritardo, domani ha giocato Magnanelli che è uno di quelli che ha fatto meglio a partire dal ritiro e ha fatto un'ottima partita. In difesa Lemos e Marlon sono a disposizione, è chiaro che Magnani e Ferrari hanno fatto molto bene, vedremo. Peluso e Djuricic sono ancora ai box".