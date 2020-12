Sassuolo, De Zerbi: "Magnanelli è unico. Samp? Abbiamo stretto i denti e vinto con merito"

Dopo il successo esterno per 3-2 contro la Sampdoria, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato in sala stampa sottolineando lo spirito e la voglia dei suoi di arrivare al successo: "Credo sia stata una vittoria meritata. Abbiamo fatto una buonissima partita su un campo difficile, contro una squadra tosta e pericolosa soprattutto nelle ripartenze. Sono contento di come ci siamo portati la rabbia del primo gol subito col Milan da Leao e infatti abbiamo trovato lo 0-1 subito".

Il successo prima della sosta natalizia?

"Qui c'era da stringere i denti e lo abbiamo fatto. Siamo reduci da un buonissimo avvio di stagione che va a concludere un'annata oltre le aspettative, anche se a me piace guardare a cosa possiamo fare in futuro: dobbiamo recuperare qualche giocatore che ancora non c'è, vedi Defrel o Magnanelli con la miglior condizione, poi potremo tornare a divertirci come abbiamo fatto quasi sempre".

Le 500 presenze di Magnanelli in neroverde?

"E' unico per noi. Al di là delle 500 partite con la maglia del Sassuolo, è un privilegio averlo con noi e anche per i giocatori credo sia un privilegio averlo come compagno".