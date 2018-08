Sassuolo, De Zerbi: "Marlon out a causa del transfer. Inter come la Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prima giornata di campionato contro l'Inter. Queste le sue dichiarazioni, raccolte da TuttoSassuoloCalcio.com: "L'Inter, come ha detto Spalletti, parte per lottare per lo Scudetto. Si è rinforzata molto ed è alla pari con la Juventus. Noi conosciamo il valore dell'avversario, ma andiamo in campo per fare la nostra partita. Meglio affrontarla dopo? Non lo so, tanto prima o poi le squadre vanno affrontate tutte, a volte le squadre grosse è meglio affrontarle subito perché non sono pronte, ma l'Inter lo è, per cui questo concetto non vale. Anche noi stiamo bene, abbiamo giocatori forti, molti sono giovani e hanno grandi motivazioni. Serviranno la giusta dose di umiltà e autostima per fare la partita che è nelle nostre corde. Marlon e Locatelli? Stanno bene. Marlon non credo sia a disposizione per questioni di transfer, Locatelli è a disposizione ma valuterò, perché è arrivato da una settimana. Mercato? Sono molto contento del mercato, abbiamo preso giocatori funzionali al Sassuolo come società, cioè giovani di prospettiva, e funzionali per portare avanti la nostra idea".