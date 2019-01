© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Napoli in Coppa Italia, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha fatto anche il punto sugli infortunati: "Marlon ha un problema di non lieve entità, non so quanto starà fuori, ma starà fuori parecchio, Ferrari spero torni con l'Inter, fuori anche Di Francesco e Adjapong. Ma abbiamo giocatori affidabili come Peluso, Magnani, Rogerio, Lirola e Dell'Orco, sono bravi e stimati da me quanto gli altri".