Sassuolo, De Zerbi: "Match delicato. Dovremo essere arrabbiati"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima del match contro il Chievo Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa (fonte TuttoSassuoloCalcio.com): "Le insidie di questa partita le conosco bene, il che non vuol dire essere sicuri di fare una grande partita o di fare una vittoria, ma le conosco perché l'anno scorso ero nella stessa situazione del Chievo, so cosa ci si dice nello spogliatoio quando si è in quella posizione di classifica. E' una partita delicata, anche noi siamo in un momento delicato, non tanto per le prestazioni, ma per quello che stiamo raggiungendo sul campo. Dovremo essere arrabbiati per arrivare alla vittoria e intelligenti sia dal punto di vista individuale, chiedendo di più a se stessi, e del collettivo, tenendo ben presenti i nostri punti di forza. Ho rivisto tutte le partite, non posso rimproverare nulla alla squadra per impegno, ma alcune leggerezze e disattenzioni ci sono costate più care rispetto a quanto successo nelle prime gare. Calo di autostima? E' chiaro che venire da 6 partite e 13 punti, è diverso che venire da 4 partite 2 punti, ma in questo lavoro bisogna essere forti e rimanere obiettivi e lucidi. Dopo le prime 6 partite io avevo predetto che sarebbero arrivati periodi meno felici dal punto di vista dei risultati e che avremmo dovuto essere pronti, non è un momento difficile per il gioco, ma abbiamo 15 punti in 10 partite e non siamo appagati, perché siamo consapevoli che possiamo fare di più e che con un pizzico di scaltrezza in più ne avremmo potuti avere 19-20. La condizione dei giocatori? Boateng e Duncan sono rientrati ma non so se giocheranno dall'inizio, Bourabia è fuori e non so quando rientrerà ed è una perdita importante. Babacar ha un problemino e devo decidere coi medici se convocarlo o no. Berardi? Ha iniziato alla grande poi ha avuto un calo fisico, per questo a Napoli è partito dalla panchina, poi ha fatto benissimo entrando e dando continuità nelle partite dopo. Sta diventando un punto di riferimento per la squadra, non solo dal punto di vista tecnico. Magnanelli ha qualità di leadership naturali, Berardi deve migliorarsi per averle ma sta diventando un riferimento".