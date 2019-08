Sassuolo, De Zerbi: "Mazzarri tra i migliori in Italia. Voglio arrivare al top"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, elogia Walter Mazzarri in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino . "Mazzarri allena da tanto, è uno dei migliori in Italia. Sa prima quello che succede in seguito perché è furbo, ha esperienza, è intelligente, è bravo. Io sono al settimo anno ma voglio raggiungere il livello di quegli allenatori. Il pubblico può fare la differenza ma per noi può essere uno stimolo. Spero che crescano, di partita in partita, il gruppetto di tifosi che si sta creando a Sassuolo e che è venuto a trovarci a Vipiteno in ritiro, spero che sia da richiamo per gli altri perché la squadra ha bisogno, giocare con gente che fa il tifo perché è diverso da giocare in un teatro e faremo quello che ci è consentito per far crescere questo gruppo, come ad esempio andare a salutarli prima e dopo la gara. Io alleno da 7 anni ma anche il Sassuolo è in A da 7 anni, ci vuole tempo. Il bambino non cammina sin da subito, magari non riusciremo a creare un pubblico come quello del Torino perché hanno grande tradizione ma magari potremmo crescere anche noi".