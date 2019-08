Sassuolo, De Zerbi: "Mazzitelli mi piace, spero possa rimanere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sassuolo Channel dopo la Sportitalia Cup. Ecco le sue dichiarazioni riportate da sassuolonews.net: "Stiamo bene fisicamente al di là degli infortunati e stiamo anche bene come qualità di gioco. Possiamo e dobbiamo migliorare in tutti i reparti ma siamo avanti e sono abbastanza contento. I nuovi sono entrati in un meccanismo di squadra che funzionava e hanno cercato di portare fisicità, velocità, qualità. Sono arrivati anche quest'anno giocatori di qualità. Mi piacerebbe che rimanesse Mazzitelli perché è forte e ci può dare una mano. Il centrocampo è stimolante allenarlo ma è doloroso fare scelte. Obiang è un play ma può fare la mezz'ala. Purtroppo la carta d'identità di Magnanelli è di un certo tipo e bisognava prendere qualcuno da mettere alle sue spalle. Abbiamo un reparto di grande livello e chi non gioca dovrà accettare le mie scelte".