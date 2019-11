Sassuolo, De Zerbi: "Mazzitelli ok, Ferrari si è fermato. Rogerio out"

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato alla vigilia della gara contro la Lazio. Tra i temi toccati anche l'infermeria neroverde. "E' vero, la lista degli indisponibili è ancora lunga ma siamo ancora competitivi, non voglio parlare degli assenti. Andiamo con quelli che ci sono, ho visto la squadra concentrata, toccata dalla notizia di ieri, giustamente perché è stata un'altra botta. Vogliamo giocare con le nostre qualità sapendo che la Lazio è più forte, la rispettiamo ma entriamo in campo per fare risultato. E' rientrato Mazzitelli a pieno regime. Ferrari si è rifermato l'altro ieri, Rogerio non è ancora pronto".

