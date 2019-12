Sassuolo, De Zerbi: "Mercato? Aspetto che si svuoti l'infermeria prima"

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi in conferenza stampa ha parlato anche della situazione infortunati, con Consigli ancora assente, e sul mercato: “Penso alla gestione di qualche giocatore che ha tirato la carretta fino ad adesso, non possiamo non considerare questo. La gara più importante è quella di domani e non vuol dire che chi non gioca domani è perché la partita di Brescia è più importante. Non voglio perdere nemmeno un giocatore. Stiamo recuperando Rogerio e Ferrari, li ho visti bene entrambi questa settimana. Dietro, soprattutto nei centrali, gli altri 4 sono dello stesso livello e possono giocare perché Peluso è entrato nel secondo tempo con il Cagliari e non si è notata l'assenza di Marlon che aveva fatto bene. Romagna sta facendo bene, è in affanno fisico e non voglio perderlo. In quella zona di campo posso scegliere tranquillamente considerando l'avversario, le tre partite in una settimana. Consigli non ci sarà, se Pegolo sta come sta in questi giorni para Pegolo. Avrebbe giocato domenica col Cagliari ma nessuno mi era venuto a dire che fosse a disposizione quindi ha giocato Turati e per me ha fatto bene. - continua De Zerbi – Mercato? Aspetto che si svuoti l'infermeria, poi vediamo. La squadra la vedo completa, c'è sempre modo di migliorare ma anche di peggiorare, vediamo con calma".

