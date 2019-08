© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha commentato ai microfoni di Radio Rai la sconfitta contro il Torino: "È mancato il gol, che è la cosa più importante. Non abbiamo concretizzato le occasioni, quindi così perdi la partita. Il secondo gol non arriva da un'autorete ma da un tocco involontario di Zaza, non ci è girata bene. Dovevamo essere più lucidi e fare quel tipo di partita fatta nel secondo anche nella prima frazione.

Manca un po' di esperienza?

"Se l'obiettivo è salvarsi alla trentottesima si può pagare qualche difetto in più. Ho una squadra forte e giovane, però il mio lavoro è anche quello di farla crescere".

In quale settore manca ancora qualcosa?

"Anche qua io non mi aspetto niente di diverso, ancora non abbiamo delineato il nostro obiettivo. Quando finirà il mercato valuteremo il tipo di obiettivo".