© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, dopo il pareggio contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Avremmo meritato due vittorie contro Napoli e Milan, ma noi giochiamo in questo modo e ci prendiamo le conseguenza. E' un peccato perché con qualche punto in più saremmo fuori dalla lotta salvezza. Non dobbiamo regalare le partite, bisogna migliorare nella fase di rifinitura perché siamo arrivati tante volte sulla trequarti e c'è mancato l'ultimo passaggio. Ci siamo sempre difesi in maniera organizzata, ma siamo una squadra che si diverte quando ha la palla".