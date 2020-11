Sassuolo, De Zerbi: "Noi al 60%, confermo. Ci sono mancati giocatori che spostano"

vedi letture

Sassuolo al 60%? Roberto De Zerbi non si pente, anzi conferma la sua precedente dichiarazione. Questo il pensiero del bresciano in conferenza stampa: "L'ho detto perché non abbiamo mai avuto Magnanelli, non abbiamo avuto sempre Toljan, abbiamo avuto non in condizione Boga, Caputo che è il capocannoniere, ci è mancato Djuricic che quest'anno è determinante per la squadra, non abbiamo avuto Defrel e non abbiamo avuto il tempo per allenarci come si deve perché ci sono state le soste per le Nazionali ed è stato un pre-campionato particolare e quando torneremo con il nostro standard miglioreremo le condizioni fisiche e tattiche, rientreranno i giocatori che spostano e tutto questo mi fa pensare che siamo ancora al 60-65% ma non è detto che quando arrivi al 100% devi avere risultati migliori".