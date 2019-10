Sassuolo, De Zerbi: "Non facile trovare una quadra ma la squadra è forte"

Il Sassuolo negli ultimi anni è stato la bestia nera dell'Inter e Roberto De Zerbi, tecnico neroverde, ne ha parlato in conferenza stampa: "Sappiamo che abbiamo fatto spesso bene con loro ma il rispetto dell'avversario rimane intatto. Non penso che abbiamo pressioni perché le pressioni uno dovrebbe averle sempre. Le pressioni devono esserci anche dopo le vittorie. Sappiamo bene chi siamo, nel senso che abbiamo cambiato tanto quest'anno. Sappiamo che tanti giocatori sono arrivati a ritiro iniziato e il percorso per trovare una quadra finale non è facile e immediato ma sappiamo che la squadra è forte e può recitare un ruolo importante in campionato, non so quale, ma sulla forza della squadra non ho dubbi e un inizio non brillantissimo non mi sposta il pensiero".