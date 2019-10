Sassuolo, De Zerbi non parla dell'arbitro: "Penso a preparare i giocatori"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Montella, poi Ribery, poi Pradè e anche Commisso si sono lamentati della gestione arbitrale. Un argomento che non tocca Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo: "Non so nemmeno chi è l'arbitro domani. Non credo che un arbitro di Serie A si possa fare condizionare dai post-gara di qualcuno che alza i toni, non vado dietro a queste cose, penso a preparare i giocatori a fare la partita domani, penso a quello che possiamo determinare noi, non dobbiamo pensare a quello che non possiamo determinare".