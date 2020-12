Sassuolo, De Zerbi: "Non penso ai punti fatti, ma al gioco. È il chiodo fisso che ho"

Più prestazione che risultato. È quello a cui pensa Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina: "Non sono tanto concentrato - spiega l’allenatore neroverde - sui punti che abbiamo fatto ma sul tornare a essere tutti in forma, cosa che non siamo, di recuperare gli infortunati e di ritrovare il gioco che ci ha sempre contraddistinto. Questo è il chiodo fisso che ho, sono soddisfatto della classifica, dal livello di maturità della squadra in tante situazioni però non siamo completamente soddisfatti, dobbiamo tornare a essere quelli giusti, che giocano, che creano tante occasioni, che creano tanti giocatori tra le linee, quelli che cercano l'uno contro uno, e dobbiamo cercarlo oggi ancora di più perché la classifica ci sorride, senza farci distrarre da altro".

