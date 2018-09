Sassuolo, De Zerbi: "Non posso rimproverare nulla ai ragazzi"

.“Sono nato a Genova e ho fatto il settore giovanile alla Sampdoria, la squadra per la quale tifavo da bambino. Normale che ci sia emozione nell’affrontare i blucerchiati. Ma devo fare il meglio possibile per la SPAL, che è casa mia. Sarà un’emozione, ma conterà di più fare risultato”....

Castillejo per Higuain. "Higuain è sempre meglio non trovarselo di fronte però il Milan, se manca il Pipita , ha giocatori forti".

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta contro il Milan: "Non ci ha sorpreso perchè sapevamo che il Milan ha giocatori forti e gioca. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi perchè nel primo tempo avremmo potuto trovare il gol. Il Milan ha trovato quattro gol da fuori e questo spiega la qualità loro. Qualcosa abbiamo sbagliato ma è una squadra giovane e ci sta".

