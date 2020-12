Sassuolo, De Zerbi non si fida: "Ci sono le condizioni per aspettarsi una reazione della Fiorentina"

Torna il campionato di calcio di Serie A e il Sassuolo è atteso dalla sfida contro la Fiorentina, allo stadio Franchi di Firenze, sfida in programma domani alle ore 20.45. Mister Roberto De Zerbi, ne ha parlato ai canali ufficiali del club neroverde, soffermandosi così sugli avversari: "La gara più difficile in questo momento, se pensassimo il contrario domani perdiamo. L'ho già detto alla squadra e lo dirò ancora. Si sono create le condizioni per aspettarsi una reazione della Fiorentina che ha giocatori forti. Noi questo dobbiamo saperlo e dobbiamo prepararla come se giocassimo come la prima in classifica, altrimenti saranno problemi grossi, avremo già dei problemi e non dobbiamo aumentarli perché togliamo qualcosa e questo è un altro passaggio di maturità della squadra, la svolta mentale a volte ce l'hai e a volte torni indietro e per non tornare indietro dobbiamo preparare la gara come se giocassimo con la prima".

