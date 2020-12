Sassuolo, De Zerbi non si fida del Benevento: "Ha già preso punti alla Juve, gara difficile"

E' già vigilia di campionato per il Sassuolo, atteso domani sera dall'anticipo di campionato contro il Benevento. A prendere la parola, in conferenza stampa, è il tecnico neroverde Roberto De Zerbi il quale si sofferma così sugli avversari: "Benevento sorpresa? Non tanto, perché l'anno scorso ha vinto il campionato di B a febbraio, con merito. E quest'anno - le parole riportate da sassuolonews.net - hanno fatto un mercato importante. Pasquale Foggia sa di calcio e ha fatto un mercato importante, con tanti giocatori che si sono andati ad aggiungere a un gruppo che in B non aveva molto a che vedere con la categoria. Oltre a questo ci sono i meriti di Inzaghi perché ha dato un'organizzazione e un'identità forte. E' una gara difficile, ma non solo con noi, perché il Benevento ha preso punti alla Juve, con la Lazio ha perso immeritatamente e con un risultato più ampio rispetto a quanto detto dal campo".