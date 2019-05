Sassuolo, De Zerbi: "Non siamo ancora maturi. Futuro? Io sto bene qui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il pareggio conquistato contro il Frosinone, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Risultato giusto? Abbiamo preso due gol strani, uno da fuori pronti via, poi abbiamo preso un palo e siamo andati sotto di due. Potevamo essere più precisi nelle zone determinanti del campo, la palla schizzava molto ed era difficile oggi trovare la precisione. Oggi abbiamo raggiunto la salvezza matematica, siamo tutti contenti, ci sono altre tre partite, vogliamo farle bene, non ci ha regalato niente nessuno e noi non vogliamo regalare niente, vogliamo farle al massimo delle nostre possibilità. Cosa serve per fare di più? Non siamo ancora maturi, siamo molti giovani e c'è da lavorare ancora. Rimane al Sassuolo? Io qua sto bene e mi trovo bene".