Sassuolo, De Zerbi: "Non siamo ancora salvi. Soddisfatti a metà"

Il pareggio ottenuto al Friuli avvicina il Sassuolo alla salvezza. Un buon punto e una buona prestazione per i neroverdi. Mister De Zerbi ha così commentato in conferenza stampa: "Non possiamo ancora considerarci salvi, la strada è ancora lunga e dobbiamo fare ancora dei punti prima di poter essere sicuri. Oggi siamo venuti a giocare la nostra partita su un campo difficili, l'Udinese in casa è una squadra davvero complicata da affrontare.

Oggi nel secondo tempo dovevamo chiudere la partita, abbiamo sprecato un paio di occasioni per farlo. L'Udinese poi ha iniziato a spingere forte e ha trovato il pareggio su una nostra ingenuità. Quando non riesci a trovare il secondo gol poi va a finire che la partita la pareggi, è andato proprio così. L'autogol, una dose di fortuna da parte dell'Udinese e sfortuna da parte nostra. Per questo motivo siamo soddisfatti soltanto a metà".