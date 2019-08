© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha commentato a Sky Sport il ko subito contro il Torino: “Abbiamo creato diverse occasioni nel secondo tempo, qualcuna anche nel primo. Andando sotto in uno stadio così ci è venuto il braccino, ma abbiamo comunque fatto una buona prestazione nonostante avessimo qualche giocatore di troppo fuori. Vediamo come completeremo la rosa, il nostro obiettivo non è chiarissimo perché aspettiamo la chiusura di questo mercato lunghissimo”.