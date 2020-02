Sassuolo, De Zerbi: "Oggi siamo stati una squadra completa"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il successo interno contro la Roma, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di DAZN: "Oggi c'è venuto tutto bene. Quando rubiamo palla, basti vedere i gol con la Spal, andiamo subito in avanti. Quando c'è da forzare in avanti va fatto. La fase difensiva è stata fatta con attenzione e applicazione. Rispettiamo tantissimo la Roma, la fortuna per il nostro movimento è che un allenatore come Fonseca sia arrivato in Italia. Quando avevamo la palla non volevamo passare il tempo ma determinare la partita".

Quanto c'è stato dell'atteggiamento della gara dell'andata?

"Già dopo la partita di andata avevo detto che avevamo fatto una bella partita. Avevamo fatto noi la gara, solo che avevamo perso dei palloni che la Roma ha trasformato in gol. Oggi siamo stati una squadra completa. Abbiamo fatto con più attenzione le cose e poi si vedono i risultati".

Dove si colloca questa squadra?

"Sono uscito dallo spogliatoio e detto che domenica è una partita dove dobbiamo dimostrare chi siamo. E' vero che ci sono delle motivazioni perchè alterniamo così tanto le prestazioni: quella di essere un gruppo giovane, quella di non avere tante pressioni in questo posto. E' una questione di abitudine e di richiesta da fare a sé stessi. Se alziamo questa richiesta, questa squadra non ha limiti".

Chi ha avuto una crescita più grande? Berardi, Djuricic o Boga?

"Di tutti e tre perchè sono come i figli ed è come chiedere a chi sei legato di più. Quello che mi fa piacere è che dobbiamo diventare forti a livello di testa. I giocatori forti lo sono già, però dopo c'è l'aspetto psicologico che deve venire prima di tutto il resto".

25 gol segnati in casa.

"Non penso sia un caso. Penso sia la qualità dei giocatori e di quanti giocatori offensivi metti in campo. Dobbiamo migliorare quelli subiti. Non penso che due gol di differenza siano reali. Il primo gol è venuto da un corner in cui non eravamo messi bene, il secondo da un uscita di Kyriakopoulos fatta non bene e da un fallo di mano".