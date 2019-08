Sassuolo, De Zerbi: "Persi Demiral, Sensi, Boateng: serve realismo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato anche degli obiettivi stagionali del Sassuolo in conferenza stampa. "Ho le idee chiare sulla gara di domani, sarebbe grave se non le avessi chiare ma abbiamo già in testa quello che faremo. Mi aspetto una partita di personalità e coraggio. Pronti a fare quello che è nelle nostre qualità, rispettando l'avversario. Loro hanno già delle partite vere sulle gambe, hanno fatto un grande mercato in questi anni e punteranno alla Champions League e anche giovedì hanno fatto una grande gara e non sarei sorpreso se la ribaltassero. Per il mercato ne parleremo il 3 settembre, sapendo che c'è ancora tanto da fare se vogliamo dare seguito alle parole dette. Vogliamo alzare l'asticella, vogliamo tutti fare questo passo in avanti ma perdiamo Demiral, Sensi, Lirola, Boateng e quindi bisogna essere realisti. Sono felice di questa squadra, sono innamorato ma dobbiamo completare la rosa sapendo che ci sono state partenze pesanti. Chi è arrivato è forte, da Toljan a Obiang che è un valore assoluto per noi e riuscirà a colmare il gap di fisicità. Caputo si addice al 100% a noi, Traorè è un talento purissimo ma manca ancora qualcosa. Se non faremo niente ci rimbocchiamo le maniche, mettiamo l'elmetto e andiamo dritti per dritti ma dobbiamo anche parlare chiaro ma non possiamo cambiare le cose".