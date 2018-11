Sassuolo, De Zerbi: "Più cattiveria che bel gioco, vittoria importante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi è intervenuto ai microfoni di Radio Rai dopo il successo contro il Chievo: "E' stata molto difficile, non abbiamo fatto dal punto di vista del gioco quello che abbiamo fatto in altre gare ma abbiamo voluto la vittoria a tutti i costi, ho visto una squadra matura per fare risultato. La cattiveria ha sostituito il bel gioco? Le due cose devono andare a braccetto, entrambe sono importanti per fare un campionato importante, dovranno esserci sempre. Era importante vincere? Le quattro battute d'arresto non sono state tutte meritato, è il miglior passaggio per una squadra giovane che capisce che per vincere bisogna andare a cercarsela fino alla fine. La cosa che dobbiamo fare è prendere meno gol, una cosa che dobbiamo migliorare mantenendo gioco e cattiveria da squadra determinata nella testa prima che nelle gambe".