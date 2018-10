Sassuolo, De Zerbi: "Presi due gol stupidi, voglio miglioramenti"

Un bellissimo derby, quello giocato da Sassuolo e Bologna nel lunch time. 2-2 il risultato finale che alla fine sembra giusto specchio di quanto visto in campo, col Sassuolo che ha provato a fare la partita ed il Bologna bravo a sfruttare le occasioni capitate nell'arco dei 90 minuti. IL...

Sassuolo-Bologna, 2-2 il finale: termina in parità il derby dell'Emilia

SPAL, Valoti: "Non ci sarà alcun calo di concentrazione post-Roma"

Chievo, Hetemaj out nel riscaldamento. C'è Rigoni

Udinese, Velazquez in bilico. La dirigenza pensa a Montella e Sousa

Pavoletti fa 40 in Serie A: Cagliari-Chievo 1-0 al 15'

Pavoletti prende sempre l'ascensore: 19 gol di testa in A, come Icardi

Un derby dal risultato giusto. E il Bologna sfata il tabù reti in trasferta

Finalmente il Trenza. Palacio di nuovo in gol, 8 mesi dopo l'ultima volta

Pavoletti segna, il Chievo non c'è: Cagliari avanti 1-0 al 45'

Chibsah sbilancia la sfida a Ferrara. Paloschi vicino al pari in chiusura

Serie A, risultati e marcatori al 45': un gol per partita, sorpresa Frosinone

Juventus, CR7: "Spero che sia un Clasico felice per il Real Madrid"

A Marassi botta e risposta in due minuti: Genoa-Udinese 2-1 al 67'

La vittoria manca da un mese: s'è inceppato qualcosa? "Oggi abbiamo preso due gol stupidi. Possiamo migliorare su questo, ma soprattutto sull'alzare a livello psicologico la nostra asticella. Per il potenziale che hanno, molto dei miei ragazzi possono rendere ancora di più".

Roberto De Zerbi , allenatore del Sassuolo, dopo il pareggio contro il Bologna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport : "Siamo andati sotto, poi però l'abbiamo messa sul giusto binario. Nella ripresa abbiamo un po' rallentato, la palla girava poco velocemente. Loro si sono rintanati e ripartivano, si faceva fatica a trovar spazio e bisognava stare attenti a non prendere contropiedi. Potevamo fare di più. Vorrei un miglioramento subito, ma sono contento della voglia che ho visto nei miei ragazzi e nella loro capacità di stare in partita".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy