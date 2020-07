Sassuolo, De Zerbi: "Questa squadra non ha limiti. Europa? Segreto alternanza massiccia"

Conferenza stampa di De Zerbi dopo la vittoria del suo Sassuolo 2-1 a Bologna.

C’è ancora qualcosa da migliorare? E si può puntare all’Europa?

“Vediamo come ne veniamo fuori dalle prossime partite. Vincendo oggi siamo attaccati a qualcosa in più della salvezza. Speriamo di non perdere giocatori, il segreto è stata l’alternanza massiccia: avendo gli infortunati dovremo fare la conta. Di sicuro giocheremo sempre cercando di vincere. Al di là del fatto che abbiamo dei professionisti esemplari, si sono allenati per quanto potevano durante il lockdown, abbiamo ripreso con entusiasmo e con la voglia di divertirci”.

Sassuolo devastante: cos’è cambiato rispetto alla gara d’andata?

“Convinzione e autostima mantenendo la volontà di migliorarsi. Questa squadra non ha limiti, dobbiamo spingerci oltre per capire realmente quanto valiamo. Più si sommano le partite più la fatica si sente, poi ci sono infortuni e affaticamenti che incidono”.

Elemento decisivo della vittoria?

“Le partite non si vincono con le tattiche, si vincono con la qualità dei giocatori e con la testa e la voglia. Oggi siamo stati convinti e coraggiosi”.

Haraslin?

“Faccio fatica a prendere qualcuno più degli altri. Lucas ha fatto il primo gol, ci teneva, sono contento per lui”.