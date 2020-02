Sassuolo, De Zerbi: "Rinnovo? Non mi piace parlare troppo"

A margine del successo in rimonta sul campo della SPAL, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Oggi era un bivio per loro, ma anche per noi. Perdere qui voleva dire essere risucchiati dentro la lotta, non che vincere significhi essersi tirati fuori. Era una segnale importante per capire a che livello fossimo dopo la vittoria con la Roma. Dopo il loro vantaggio ho visto comunque una squadra che lottava, con l'atteggiamento giusto".

Defrel ha spostato in avanti il baricentro?

"Defrel ha caratteristiche diverse rispetto a Traorè. Un attaccante in più in verticale rispetto a Caputo poteva essere importante, per aprire le loro maglie perché erano molto stretti".

C'è stato il salto di qualità contro le piccole?

"Adesso abbiamo il Parma, che sta facendo un campionato strepitoso. Sarà un esame molto importante per noi, proprio per questo discorso".

Boga quanto è cresciuto rispetto allo scorso anno?

"È un talento, doveva imparare a fare i gol come oggi. I dribbling e i tiri all'incrocio glieli ha dati la natura. Il resto te lo dà anche la fiducia nel compagno, oggi è stato determinante".

A che punto siete per il rinnovo?

"Ho già parlato ieri, non mi piace parlare troppo perché prima vengono i giocatori. Noi veniamo sempre dopo i giocatori, giustamente".