Sassuolo, De Zerbi: "Ripartiti dopo il dolore per Squinzi: siamo pronti"

Il Sassuolo tornerà in campo domani per la prima volta dopo la scomparsa del patron Giorgio Squinzi e proprio di questo ha parlato in conferenza stampa, in vista dell'Inter, il tecnico neroverde Roberto De Zerbi: "Sono state delle settimane particolari. Sappiamo cosa è successo al nostro patron e ci dispiace molto. Siamo ripartiti. Ci siamo allenati bene. C'è stata la sosta, torniamo in campo dopo tanti giorni. Abbiamo perso dei giocatori per problemi fisici e siamo pronti per giocare. Bruciano le ultime due sconfitte, abbiamo voglia di rifarci, vogliamo tornato ad essere la squadra vista contro la Samp e la SPAL".