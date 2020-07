Sassuolo, De Zerbi: "Rispettiamo il Milan ma crediamo nell'Europa. L'8° posto non ci basta"

Vigilia di Sassuolo-Milan. Roberto De Zerbi, allenatore dei neroverdi, ha parlato a SassuoloChannel alla vigilia del match con i rossoneri in programma domani alle 21.45 al Mapei Stadium. Ecco le sue dichiarazioni.

Cagliari?



"La lezione è che di scontato non c'è niente, non so se ci servirà di lezione perché poi ogni gara fa gioco a sé. Dà fastidio perché in una gara così, senza rischiare mai e con il comando assoluto della gara, se non vai via con i 3 punti c'è delusione e rabbia ma il calcio è così".

Che periodo è?



"E' un periodo che stiamo bene, stavamo bene anche prima del lockdown, abbiamo continuato. Restano le ultime 4 e dobbiamo raccogliere il massimo, cercando di ambire a qualcosa di più rispetto a quello che all'inizio dell'anno era nella nostra testa. Dobbiamo spingere e dobbiamo arrivare al massimo di quello che dice il campo".

Si possono allenare questi aspetti?



"Tutto è allenabile, poi ci sono delle caratteristiche precise che determinano le carriere e i percorsi, ma se uno ha la passione per quello che fa e tiene al proprio lavoro non credo ci sia qualcosa di non migliorabile".

Cosa temere del Milan?



"Tutto. Hanno individualità, stanno facendo bene, Pioli ha fatto un lavoro strepitoso ma anche noi stiamo bene e sappiamo di poter mettere in difficoltà tutti, sapendo che il Milan è la più in forma ora ma noi abbiamo fatto tanti gol con l'Inter, con la Juve, con la Lazio ed entreremo in campo per fare una grande partita con il Milan".

Lavorare coi giovani?



"Ti danno qualcosa in più in alcuni aspetti e meno in altri. Ti danno meno in esperienza e poi in gare come quelle di Cagliari la paghi, ma negli sforzi fisici è chiaro che riescono a recuperare prima. A Cagliari se avessimo avuto qualche giocatore esperto di quelli che abbiamo in rosa, non avremmo avuto rimpianti, rimpianti del tipo 'pensavamo fosse più facile' non ci sarebbe stato".

Motivazioni?



"La testa arriva sempre prima delle gambe, le motivazioni arrivano prima degli aspetti tecnici e la voglia di giocarci la gara con una squadra che sta davanti a noi farà la differenza. Non è detto che basti perché l'avversario è forte, non possiamo determinare tutto noi ma l'approccio alla gara e il tipo di mentalità sì".

Rotazioni?



"Sì, ci saranno ancora. Qualcuno che ha giocato a Cagliari viene già da 3-4 partite di fila da 90 minuti, poi a gara in corso riutilizzeremo chi è fuori".

Europa?



"Non è facile ma ci sono 12 punti, noi siamo a 8 punti. 12-8 fa 4 e ci stiamo nella possibilità di poter raggiungere qualche squadra davanti a noi ma anche quando non ci sarà questa eventualità spingeremo fino alla fine perché arrivare ottavi è un obiettivo importante e perché vogliamo onorare il campionato, incontreremo squadre che si stanno giocando un obiettivo e per la correttezza e per il rispetto di tutto il campionato e prima a noi stessi giocheremo al 100% tutte le gare. Anche arrivare ottavi però credo sia difficile. Dietro abbiamo Torino e Fiorentina, delle sorprese come Parma e Verona, abbiamo una squadra che è nostra sorella, ovvero il Bologna, che per qualità, organizzazione e tante cose ci assomiglia ed è staccata, già l'ottavo posto è un risultato molto molto importante, poi se lei mi chiede se ci accontentiamo dell'ottavo posto allora non ci accontentiamo dell'ottavo posto sapendo che chi è davanti a noi è molto forte e ha cose in più di noi".