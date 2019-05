© foto di Giacomo Morini

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, dopo la salvezza matematica dei neroverdi in virtù del risultato contro il Frosinone, ha parlato in conferenza stampa. Ecco quanto riportato da TuttoFrosinone, sul raggiungimento degli obiettivi personali dell'allenatore. "A livello personale che valore ha la salvezza? Ringrazio la società che mi ha preso e mi ha fatto una squadra forte. Ringrazio i calciatori perché durante la settimana sono pesante ma loro mi hanno seguito e supportato. Il rapporto che si è creato quest'anno con i calciatori è la cosa più bella che mi potesse capitare. A volte passo per quello che non sono perché martello sempre ma chi lavora con me deve imparare a conoscermi".