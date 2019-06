Sassuolo, De Zerbi: "Sarebbe bello il ritorno di Sarri. Teniamolo in Italia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite dei microfoni di Sky, Roberto De Zerbi ha parlato anche del possibile ritorno in Italia di Maurizio Sarri, da Soriano nel Cimino: "Sarei contento perché è un ritorno di un allenatore che è bello tenercelo nel nostro campionato. La cosa negativa è preparare le partite contro di lui. C'è già poco sonno per un allenatore e contro le squadre di Sarri arriva a livello zero".