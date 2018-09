Sassuolo, De Zerbi sfida la Juventus: "Andiamo per fare punti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus. Dichiarazioni seguite dai colleghi di TuttoSassuoloCalcio.com, si parte dallo scontro inedito in vetta alla Serie A. "Lo è perchè lo dice la classifica, ma non è per i valori. Abbiamo fatto tre partite buone, abbiamo sette punti meritati. Andiamo a Torino a giocare la partita per cercare di fare punti, non con l'idea di non avere nulla da perdere, altrimenti abbiamo già perso in partenza".

De Zerbi parla anche della sosta di campionato. "Abbiamo lavorato bene, abbiamo dato i giorni di stacco necessari a riposarsi, abbiamo preparato tutto quello che si poteva preparare, sapendo che affrontiamo la squadra più forte del campionato e probabilmente anche d'Europa quest'anno. Ma l'attenzione nella preparazione è massima sempre, non solo contro la Juve, cerchiamo di non tralasciare nessun dettaglio Durante la sosta abbiamo recuperato Magnanelli, Djuricic e Boga e chi era un po' indietro per condizione fisica, l'ha sicuramente migliorata".

Sull'assenza di punti finora allo Stadium. "Credo che questa sia una società di persone per bene e sia una squadra di giocatori di grandi valori. Spero che chi è qua da anni si porti dietro le sconfitte pesanti degli anni passati e chi come me è arrivato quest'anno abbia voglia di far punti, sapendo che i valori sono diversi e che dobbiamo sperare in una giornata non brillante della Juve per fare risultato. Noi dobbiamo essere al 100% e fare anche meglio di quanto fatto fino ad oggi".

Sull'undici anti-Juventus. "Dico quello che ho detto anche ai giocatori stamattina, possono giocare tutti. E' chiaro che nella mia testa un blocco di 6-8 giocatori c'è sempre, poi dipende dalla partita, dall'avversario, dallo stato di forma...in base a questo faccio modifiche e alternanze per fare sentire tutti protagonisti. Fino adesso hanno giocato in tanti, giocatori che hanno fatto bene poi sono stati fuori la partita dopo, perchè ne ho tanti capaci e devo essere bravo a sfruttarli tutti".

Su Cristiano Ronaldo. "E' uno dei primissimi a livello mondiale, ma la Juve non è solo Cristiano Ronaldo, ridurla solo a lui è sbagliato. Affrontare questa partita col piglio giusto sarebbe motivo d'orgoglio, speravo di affrontare la Juve più avanti, ma la affrontiamo adesso ed è un esame per noi, sul pullman sale chi sogna di fare risultato".

Sull'obiettivo Europa League, ammesso dall'ad Carnevali. "L'a.d. è la persona che più di tutti mi ha voluto qua ed è la persona che più di tutti vive di un entusiasmo e di un trasporto contagiosi. La realtà dice che siamo un gruppo giovane, secondo solo alla Fiorentina per gioventù, con giocatori molto forti in prospettiva. Quando capirò il reale valore e il reale potenziale sarò il primo a espormi, è giusto che chi ci sta intorno abbia questo entusiasmo, noi in campo dobbiamo pensare alla realtà e a quello che possiamo migliorare".

Sulla Juve: "E' la squadra più forte tecnicamente ma anche per mentalità, la Juve non prende sotto gamba nessuno. Sarà una partita di sofferenza, non si può comandare il gioco a Torino per 90', ma la voglia di giocarcela deve essere condizione imprescindibile. La Juve non ha punti deboli, a meno che non incappi in una giornata no e noi in quella perfetta".

Queste ripetute voci che parlano di "Scansuolo" danno fastidio: "Quando ero piccolo io si andava nei bar e ognuno riversava lì i propri problemi, ora avviene sui social, solo che nei bar uno ci metteva la faccia, sui social no. Se la Juve ha vinto tutti questi scudetti, significa che non ha vinto solo la partita col Sassuolo. Conoscendo questa società non ho nessun dubbio, per quanto riguarda me, l'anno scorso col Benevento non abbiamo regalato niente a nessuno da retrocessi. Queste voci ci sono, danno fastidio ma ce le dobbiamo far scivolare addosso, quando non c'è un regolamento, ognuno purtroppo può dire quello che vuole".