© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha commentato ai microfoni di Radio Rai lo 0-0 contro l’Udinese: “Meglio nel secondo tempo, nel primo eravamo contratti e ci siamo portati dietro la sconfitta di Parma. I giocatori hanno cervello per capire quando si fa male e il fatto che siano stati segnati da quella sconfitta può fare bene per il futuro. Abbiamo fatto bene contro una squadra che era in salute e aveva più entusiasmo rispetto a noi. A Babacar si chiedono cose diverse rispetto a Boateng, è mancata precisione e un po’ di fortuna contro una squadra che si difendeva in otto in pochi metri. Quando si cerca di guardare anche dietro sui gol subiti ne abbiamo subiti molti meno, non abbiamo ancora trovato l’equilibrio migliore. Quello che ti sposta sono le condizioni fisiche dei giocatori, alcuni non sono al 100% come brillantezza. I punti fatti nelle prime sei giornate erano talmente tanti che forse l’aspettativa nei confronti della squadra si è un po’ alzata. Non mi tiro indietro, ma sicuramente serve anche esperienza nella vita”.