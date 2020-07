Sassuolo, De Zerbi: "Siamo stanchi, giovani e ci sono 40 gradi. Ma l'8° posto è ancora in ballo"

Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli, sottolineando anche le difficoltà del momento: "Capisco che si è stanchi, che ci sono 40 gradi e che dieci partite in un mese siano tante da giocare però mancano dieci giorni e siamo in ballo per l'ottavo posto in Serie A. Siamo tutti giovani, io per primo, e quindi quando si è giovani bisogna avere più fame e andare oltre le difficoltà. Quello che è stato con la Juve, con la Lazio e col Bologna è già passato. Bisogna saper convivere con le sconfitte ma anche con le vittorie".

Dare il massimo fino alla fine - "In questo momento tutte le squadre sono stanche, anche il Milan non era brillantissimo martedì. Ora bisogna creare dentro sé stessi le forze mentali e fisiche e noi con l'obiettivo che abbiamo dovremmo fare meno fatica degli altri. Dobbiamo combattere la fatica coi paraocchi".

